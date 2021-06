La Sony ha diffuso online su YouTube una featurette inedita didedicata al “passaggio del testimone”, al passaggio degli zainetti protonici a una nuova generazione sia davanti che dietro alla macchina da presa. Già perché se nel film i vecchi Achiappafantasmi lasceranno il passo ai nuovi, anche alla regia del film c’è stato un avvicendamento frae suo figlio

Giusto ieri abbiamo riportato alcune dichiarazioni dello sceneggiatore della pellicola, Gil Kenan, focalizzate proprio sul “mantenere viva la fiamma” dell’epopea:

La fiamma partita dalla nostra scintilla, quando vedemmo Ghostbusters per la prima volta e ne fummo segnati. Quel film accese un fuoco in entrambi e la speranza è di poter fare lo stesso con tutte le persone che hanno amato il film originale e per la nuova generazione affinché provi lo stesso brivido, ma anche il terrore, la meraviglia, la commedia e la magia del cinema.

Ma non è tutto. In aggiunta alla featurette di cui sopra, la Sony ne ha pubblicata anche un’altra dedicata alla particolare tecnologia denominata “Sony Spatial Reality Display” impiegata per la lavorazione e la visualizzazione degli elementi digitali.

Diretto da Jason Reitman, Ghostbusters: Legacy è prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia. Il film arriverà al cinema l’11 novembre.

Questa la sinossi:

Arrivati in una piccola città, una madre single e i suoi due figli iniziano a scoprire la loro connessione con gli Acchiappafantasmi originali e la segreta eredità lasciata dal nonno. Ghostbusters: Legacy è scritto da Jason Reitman & Gil Kenan.

Il film è prodotto dalla Ghost Corps, casa di produzione presente negli studi Sony a Culver City. A scrivere il progetto insieme a Reitman anche Gil Kenan.

A più di trent’anni dall’uscita nelle sale dell’iconico Ghostbusters, il cast originale, composto da Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver e Annie Potts, sarà di nuovo insieme per ridar vita a una delle saghe cinematografiche più amate della storia.

Tra i protagonisti anche Mckenna Grace, Finn Wolfhard, Carrie Coon, Paul Rudd.

