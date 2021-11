Mancano poche ore all’uscita nei cinema italiani di, il film di Jason Reitman che riporterà sul grande schermo la saga nata nel 1984.

La divisione italiana della Sony ci propone dunque una clip in italiano del film che potete trovare nel player di YouTube osto nella parte superiore di questa pagina. Da Rotten Tomatoes ci arriva invece il punteggio ottenuto dal film (ricordiamo che non si tratta di una media dei voti, ma di una percentuale fra recensioni valutate come positive e negative). Attualmente, su un totale di 73 recensioni prese in esame, la percentuale ottenuta da Ghostbusters: Legacy è del 68%.

A seguire trovate l’introduzione della nostra recensione che potete trovare, integralmente, in questa pagina:

Lungo la visione di Ghostbusters: Legacy potrebbe esplodervi lo spielbergometro più volte. Di tutti i film che in questi ultimi anni hanno cercato di trovare quel mix e quell’equilibrio di leggerezza, avventura, divertimento e un po’ di paura che caratterizzava molti film Amblin, questo è l’unico che può dire senza timore di esserci riuscito.

A breve, vi proporremo le nostre interviste al cast e al regista della pellicola realizzate in occasione del junket virtuale a cui siamo stati invitati dalla Sony. In quell’occasione abbiamo avuto la possibilità di chiacchierare con Jason Reitman, Paul Rudd, Carrie Coon, Mckenna Grace, Finn Wolfhard, Logan Kim e Celeste O’Connor.

La pellicola sarà nei cinema a partire dal 18 novembre.