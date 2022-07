Giffoni Film Festival 2022: intervista a Francesco Apolloni

Al Giffoni Film Festival 2022 Francesco Alò ha incontrato l’attore Francesco Apolloni.

Video: Andrea Storzillo

Francesco Apolloni è nato e vive a Roma. Regista, scrittore, attore, giornalista e produttore. Diplomato all’Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’amico, continua la sua formazione frequentando workshops diretti da Michael Margotta e Bernard Hiller e partecipa ai corsi del The Actors Studio Los Angeles.

Ha scritto e diretto numerose commedie per il teatro, scritto e pubblicato romanzi, realizzato documentari, cortometraggi e film. Molti dei suoi lavori hanno partecipato a festival, ottenendo numerosi riconoscimenti sia da parte del pubblico che dalla critica. Come regista ha anche realizzato campagne sociali contro la droga e a favore della ricerca per la lotta contro il cancro. Come attore ha lavorato come coprotagonista in due film che hanno ottenuto al botteghino un grandissimo successo “Scusa ma ti chiamo amore” e “Scusa se ti voglio sposare”. E in Tv sempre come coprotagonista in “Rino Gaetano”.

Ha partecipato sempre come attore ad alcuni film come “Third Person” per la regia del premio Oscar Paul Haggis, recitando accanto ad Adrien Brody, “Per sfortuna che ci sei” diretto da Alessio Federici accanto ad Ambra Angiolini e Enrico Brignano e “Tutta colpa di Freud”, diretto da Paolo Genovese.

Ultimamente è tornato sul grande schermo come attore protagonista e sceneggiatore nel film “Ovunque tu sarai” di Roberto Capucci con Ricky Memphis, Francesco Montanari e Primo Reggiani, presto lo rivedremo anche in “Malati di sesso” di Claudio Cicconetti con Gaia Amaral e Fabio Troiano. Inoltre ha collaborato come editorialista, giornalista con le più importanti testate giornalistiche italiane “Il sole 24 ore” e “Il Messaggero”, “Il Tempo” e “RomaItaliaLab”. È il direttore artistico del Terminillo Film Festival.