Giffoni Film Festival 2022: Intervista a Ludovica Coscione

Ludovica Coscione è stata ospite del Giffoni Film Festival 2022. L’attrice di Non dirlo al mio capo, Che Dio ci aiuti, Il paradiso delle signore e, soprattutto, Mare fuori (in cui interpreta Teresa) ha parlato ai Giffoner di come ha iniziato la sua carriera e in particolare di come ha gestito il rapporto tra lavoro e scuola al liceo, quando iniziò a girare Non dirlo al mio capo.

Abbiamo avuto la possibilità di incontrare Ludovica: qui sopra potete vedere la videointervista di Francesco Alò. Il video è a cura di Andrea Storzillo.