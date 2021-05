In occasione della riapertura del 19 maggio del parco di, i visitatori potranno provare il brivido di una nuova attrazione dedicata a

Come dimostra lo spot qui in alto, i visitatori saranno protagonisti di uno scontro tra Godzilla e Ghidorah: il divertimento è assicurato!

Ricordiamo che dal 6 maggio è disponibile in streaming (e acquisto digitale) Godzilla vs. Kong, monster movie diretto da Adam Wingard.

Questa la sinossi ufficiale:

Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures presentano l’attesissimo faccia a faccia tra due icone nell’avventura epica diretta da Adam Wingard.

Due leggende si scontrano in “Godzilla vs Kong”: questi mitici avversari si affronteranno infatti in una spettacolare battaglia senza precedenti, con il destino del mondo in bilico. Kong e i suoi protettori intraprenderanno un viaggio pericoloso per trovare la sua vera casa, e con loro c’è Jia, una giovane ragazza orfana con la quale ha stretto un legame forte ed unico. Ma si troveranno inaspettatamente sul cammino di un Godzilla infuriato, che sta seminando distruzione in tutto il mondo. L’epico scontro tra i due titani, istigato da forze invisibili, è solo l’inizio del mistero che giace nel profondo della Terra.