Godzilla Minus One

L’account ufficiale della Toho ha pubblicato su Youtube un video che racconta i retroscena della realizzazione degli effetti visivi di Godzilla Minus One, pellicola giapponese campione d’incassi uscita lo scorso dicembre.

Il filmato, che potete vedere nella parte superiore della pagina, offre uno sguardo dal dietro le quinte sul lavoro della piccola società Shirogumi, che ha ottimizzato le poche risorse a disposizione per ottenere il massimo risultato. La pellicola, lo ricordiamo, è costata appena 15 milioni di dollari, cifra ottenuta anche dal fatto di ridurre al minimo le sequenze con VFX e da diversi altri fattori, come il ricorso agli attori stessi per creare l’illusione del movimento delle onde marine.

