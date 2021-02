Ignoriamo come tutti la risposta alla domanda “Vedremo mai un nuovo Gremlins?”, ma nel mentre, grazie al nuovo spot delle bibite Mountain Dew, Gizmo e Billy Peltzer (Zach Galligan) si sono incontrati ancora una volta.

Nel promo, che trovate da YouTube nella parte superiore della pagina, i due protagonisti di Gremlins si ritrovano al centro di una situazione ben nota che coinvolge l’assunzione di liquidi da parte dell’adorabile Mogwai.

Qualche Mese fa, durante gli incontri stampa virtuali di Qualcuno salvi il Natale 2, lo sceneggiatore del leggendario cult anni ottanta Chris Columbus è tornato a discutere della questione “Gremlins 3” specificando di aver effettivamente scritto una sceneggiatura per il film promettendo inoltre che, se mai dovesse riuscire a realizzarlo, impiegherà degli effetti speciali pratici, “old school”, per realizzare le celeberrime creature:

Amerei farlo. Ho anche scritto una sceneggiatura, quindi esiste già una storia. Stiamo lavorando su alcune questioni collegate ai diritti di sfruttamento e stiamo cercando di capire quale sia il momento migliore per fare questa pellicola. Che amerei fare alla stessa maniera dei precedenti, con marionette tangibili e concrete, non con la computer grafica. Magari usandone un po’, sai, nel primo Gremlins c’era una scena in stop-motion, ma non credo che esagererei con la CGI.