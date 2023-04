È disponibile su Prime Video Grosso Guaio all’Esquilino: la leggenda del Kung Fu, il film diretto da YouNuts con protagonisti Lillo e Carolina Crescentini, oltre a Riccardo Antonaci, Ludovica Nasti, Yoon C. Joyce, Ismaelchrist Carlotti, Mario Luciani con Giorgio Colangeli.

Ne abbiamo parlato proprio con Lillo e la Crescentini, che ci hanno svelato i segreti della lavorazione (e in particolare… delle scene di Kung Fu!). Potete vedere l’intervista qui sopra!

GROSSO GUAIO ALL’ESQUILINO: LA TRAMA

Roma. Davide è un tredicenne timido e un po’ nerd con una grande passione per i minerali. Vive con sua madre Asia nel cuore del quartiere Esquilino, dove passa le giornate, insieme al suo amico Yang, a sfuggire dal bulletto della scuola, Nadir, e a sognare di conquistare il cuore di Yasmin. Grazie all’arrivo nella sua vita di Martino, un attore ormai in declino che gli insegnerà, a suo modo, l’arte del Kung fu, ritroverà la fiducia in se stesso e stringerà con lui una profonda amicizia.

