Dov’è che Gwyneth Paltrow conserva il suo Oscar? Di certo non al di fuori della sua casa negli Hamptons usandolo come fermaporta.

Un estratto dal video “73 domande con Vogue” è diventato virale perché, entrando in casa, l’attrice ha mostrato il suo Oscar appoggiato a terra e usato proprio come fermaporta.

“Che bellissimo Academy Award” dice l’intervistatore Joe Sabia nel video, e Paltrow risponde: “Il mio fermaporta… funziona perfettamente!“.

Diversi siti come ET Online, Entertainment Weekly e Page Six hanno riportato la notizia proprio con il titolo “Gwyneth Paltrow usa il suo Oscar come fermaporta“, inducendo i rappresentati dell’attrice a diffondere una smentita: “Naturalmente era una battuta“.

Come rivelato in un’intervista con il New York Times, l’attrice conserva il suo Oscar nella casa a Amagansett, a New York.

