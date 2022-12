Hancock: guarda il trailer onesto del film con Will Smith

Screen Junkies ha realizzato un trailer onesto di Hancock, action movie supereroistico del 2008 diretto da Peter Berg con protagonista Will Smith.

La sinossi del film:

Hancock è un supereroe sarcastico, incompreso e per niente amato dalla gente. Quando mal volentieri accetta i consigli di un esperto di pubbliche relazioni, l’idealista Ray Embrey, la sua vita e la sua reputazione tornano a brillare – fin quando non incontra una donna che possiede poteri simili ai suoi e la chiave per capire il suo passato misterioso.