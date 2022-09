Heart of Stone: Gal Gadot presenta un dietro le quinte del film

Fra i vari film che Netflix ha presentato durante il Tudum, c’è anche Heart of Stone, un thriller originale di taglio internazionale sulla scia del franchise di Mission: Impossible e 007 che avrà per protagonista Gal Gadot. Nel cast anche Jamie Doran e Alia Bhatt..

Ed è stata proprio l’attrice israeliana a introdurre un dietro le quinte del film che potete trovare nella parte superiore di questa pagina.

A produrre il blockbuster, che nelle intenzioni di Netflix dovrebbe lanciare una nuova saga, sarà la Skydance Media di David Ellison (Mission: Impossible – Fallout, Top Gun: Maverick), mentre Tom Harper (Gli Aeronauti) siede sulla sedia del regista.

Il film è scritto da Greg Rucka (The Old Guard) e Allison Schroeder (nominata all’Oscar per Il diritto di contare).

Cosa ne pensate di questo nuovo progetto? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: Netflix