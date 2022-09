Hocus Pocus 2 tra pochi giorni in streaming su Disney+, ecco il nuovo trailer!

Hocus Pocus 2 arriverà in streaming su Disney+ dal 30 settembre, eppure per dare un ulteriore assaggio della pellicola, la Disney ha diffuso in occasione del D23 un trailer nuovo di zecca.

Potete ammirarlo qui in alto. A seguire, invece, la nuova locandina.

Hocus Pocus 2 sarà su Disney+ il 30 settembre.

Anne Fletcher si è occupata della regia, mentre alla produzione troviamo Adam Shankman, attualmente alle prese con la post-produzione del sequel di Come d’incanto.

