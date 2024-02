Come promesso nella giornata di ieri, Warner Bros ha pubblicato l’atteso trailer di Horizon: an American Saga, il western in due parti con Kevin Costner.

Vi ricordiamo che l’ambiziosissimo western in due parti di Kevin Costner racconterà 15 anni di storia americana prima e dopo la Guerra Civile. Il Capitolo 1 di quello che è stato definito dallo studio un “evento cinematografico” arriverà al cinema il 28 giugno 2024, mentre il Capitolo 2 il 16 agosto 2024.

L’imponente cast di Horizon comprende, oltre a Costner, Jena Malone (Contact), Sienna Miller (American Sniper), Sam Worthington (Avatar), Abbey Lee (Mad Max: Fury Road), Giovanni Ribisi (Ted), Will Patton (Armageddon), Kathleen Quinlan (Apollo 13), Luke Wilson (Vacancy), Isabelle Fuhrman (Orphan), Thomas Haden Church (Sideways), Jamie Campbell Bower (Stranger Things), Alejandro Edda (Narcos: Mexico), Tanka Means (Killers of the Flower Moon), Michael Rooker (Guardians of the Galaxy), Ella Hunt (Dickinson), Jeff Fahey (Wyatt Earp), Tom Payne (The Walking Dead).

