Presentato alla 17 esima edizione della Festa del Cinema di Roma, Houria è un film di Mounia Meddour con Lyna Khoudri, Rachida Brakni, Salim Kissari, Marwan Zeghbib, Amira Hilda Douaouda.

Potete vedere la video recensione qui sopra!

HOURIA: LA TRAMA

Houria è una ballerina che sogna di entrare nel Balletto Nazionale Algerino. Di giorno fa le pulizie, di notte partecipa a scommesse clandestine. Dopo una grossa vincita viene aggredita, e quando si risveglia in ospedale la prognosi è tragica: non può parlare e non ballerà più. Ma non rinuncia al suo sogno e si dedica al suo recupero fisico. In un centro di riabilitazione incontra altre donne ferite dalla vita e decide di insegnare loro a danzare.

Quasi una metafora dell’attuale situazione dell’Algeria – dove l’Hirak, un imponente movimento politico e civile di opposizione al regime, è stato definitivamente soffocato dalla pandemia ad appena un anno dalla sua nascita – l’ultimo film di Mounia Meddour (Papicha), insieme popolare e sofistica...