Hugh Jackman e Ryan Reynolds promettono di rispondere alle domande dei fan su Deadpool 3

A poche ore dall’annuncio di ieri sera che ha colto alla sprovvista i fan, Hugh Jackman e Ryan Reynolds tornano in un nuovo video dedicato a Deadpool 3.

Il video, come spiegato da Reynolds sul suo canale, aveva l’obiettivo di chiarire i dubbi sulla linea temporale, su Logan e sul posto di Deadpool nell’UCM.

“Sono certo che abbiate tante domande” dice Jackman. “Ma ve lo garantisco, vi risponderemo proprio ora. Ad esempio: come fa Wolverine a essere vivo dopo Logan?“.

Reynolds ha così spiegato: “Logan è ambientato nel 2029, è una cosa totalmente separata. Logan è morto in Logan e non lo toccheremo. Quello che succederà nel nostro film però…“.

Il resto della conversazione, purtroppo, è coperto da Wake Me Up Before You Go-Go.

Deadpool 3 con Ryan Reynolds verrà diretto da Shawn Levy in quella che si configurerà come la terza collaborazione fra il regista e la star canadese dopo Free Guy e The Adam Project. Nel cast anche Hugh Jackman di ritorno nei panni di Wolverine.

