L’uscita di Hunger Games – La ballata dell’usignolo e del serpente, l’attesissimo prequel della saga, si avvicina e così oggi è stata pubblicata la prima canzone della colonna sonora ufficiale del film eseguita da Rachel Zegler.

Si tratta di The Hanging Tree, il brano appartenente alla colonna sonora di Mockingjay – Parte 1 (2014), scritto dall’autrice Suzanne Collins con le musiche di James Newton Howard, Jeremiah Fraites e Wesley Schultz della band The Lumineers. Nel film veniva eseguita da Jennifer Lawrence. In questo prequel scopriremo l’origine della canzone, quando verrà cantata per la prima volta da Lucy Gray Baird (Zegler) e successivamente verrà tramandata per generazioni.

Potete sentirla qui sopra!

LA TRAMA:

Anni prima di diventare il tirannico presidente di Panem, il diciottenne Coriolanus Snow è l’ultima speranza per il buon nome della sua casata in declino: un’orgogliosa famiglia caduta in disgrazia nel dopoguerra di Capitol City. Con l’avvicinarsi della decima edizione degli Hunger Games, il giovane Snow teme per la sua reputazione poiché nominato mentore di Lucy Grey Baird, la ragazza tributo del miserabile Distretto 12. Ma quando Lucy Grey magnetizza l’intera nazione di Panem cantando con aria di sfida alla cerimonia della mietitura, Snow comprende che potrebbe ribaltare la situazione a suo favore. Unendo i loro istinti per lo spettacolo e l’astuzia politica, Snow e Lucy mireranno alla sopravvivenza dando vita a una corsa contro il tempo che decreterà chi è l’usignolo e chi il serpente.

Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda. Ricordiamo che in Italia il film uscirà il 15 novembre, negli USA il 22.

