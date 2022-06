Chiaramente non mostra nulla in più della “creazione” del logotitolo del film, ma l’arrivo online di questo primissimo teaser di, segnala che la Lionsgate ha già cominciato la campagna marketing del prequel della popolare saga cinematografica basata sull’omonima epopea letteraria di Suzanne Collins.

Potete trovare il filmato nella parte superiore di questa pagina.

Nel romanzo prequel di Hunger Games, la diciottenne Lucy Gray è il tributo femminile del derelitto e impoverito Distretto 12 e il suo mentore, ai decimi e mortali giochi, è il coetaneo Coriolanus Snow.

Il protagonista della vicenda sarà proprio un giovane Coriolanus Snow, colui il quale diventerà il vero antagonista della saga di Hunger Games ma che in questa storia ha solo 18 anni e viene scelto come mentore dei decimi Hunger Games per una giovane ragazza del Distretto 12, la futura casa di Katniss Everdeen. Nei film di Hunger Games già usciti al cinema, Coriolanus è stato interpretato dal veterano di Hollywood Donald Sutherland.

Francis Lawrence torna dietro la macchina da presa per dirigere l’adattamento cinematografico del romanzo arrivato in libreria il 19 maggio 2020 con Mondadori.

Il lungometraggio sarà nei cinema americani a partire dal 17 novembre del 2023.

Cosa ne pensate di questo primissimo teaser del prequel di Hunger Games? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

La redazione di BadTaste è anche su Twitch!