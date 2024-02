Durante il Super Bowl avremo modo di vedere un nuovo contenuto di IF – Gli Amici Immaginari, il film diretto da John Krasinski con protagonista Ryan Reynolds, ma, come antipasto, lo stesso Reynolds ci propone su YouTube un backstage in cui lo vediamo insieme a Randall Park. Che si spaccia ancora una volta per John Krasinski.

Si tratta di una citazione a una nota puntata di The Office in cui Randall Park compariva nei panni del Jim Asiatico sostituendo, appunto, quello di John Krasinski.

Inizialmente intitolato Imaginary Friends (nonostante le iniziali siano rimaste), il film sarà scritto, diretto e interpretato proprio da Krasinsky, che lavora al progetto da diversi anni.

Scritto e diretto da John Krasinski, IF – Gli amici immaginari è l’incredibile e magica storia di una bambina e della sua capacità di vedere gli IF, cioè gli amici immaginari di tutte le persone. Grazie a questo suo insolito superpotere, si imbarcherà in una magica avventura per ricongiungere gli IF dimenticati con i loro bambini.

IF – Gli Amici Immaginari è interpretato da Ryan Reynolds, John Krasinski, Cailey Fleming, Fiona Shaw. A dare le voci agli IF, personaggi meravigliosamente unici che riflettono l’incredibile potere dell’immaginazione di un bambino, saranno Phoebe Waller-Bridge, Louis Gossett Jr. e Steve Carell, e molti altri ancora.

Il film uscirà nelle sale il prossimo 17 maggio 2024.

