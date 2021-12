Oggi Damecompie 87 anni: l’attrice britannica è nata infatti il 28 dicembre 1934. Tra i numerosi auguri che le sono stati rivolti in queste ore sui social è arrivato anche quello del cast di, il secondo lungometraggio nato dall’amata serie di Julian Fellowes che uscirà in esclusiva al cinema il 18 marzo del 2022 (in Italia il 24).

Nel video, che trovate qui sopra, vediamo Elizabeth McGovern (Cora Crawley), Hugh Bonneville (Robert Crawley), Allen Leech (Tom Branson), Michael C. Fox (Andrew Parker), ma anche Penelope Wilton (Isobel Merton), Lesley Nicol (Mrs. Patmore), Laura Carmichael (Edith Pelham), Kevin Doyle (Joseph Molesley) fare gli auguri all’iconica attrice. “Ci manchi, ogni giorno con te è come un giorno di scuola perché sei un’assoluta leggenda,” esclama Allen Leech, interprete di Tom Branson. Nella serie e nei film Maggie Smith interpreta Lady Violet Crawley, contessa madre di Grantham, madre di Robert dal carattere molto sarcastico, competitivo, conformista e snob. Chi ha visto il primo film sa che la donna ha annunciato a Lady Mary che potrebbe presto morire, tuttavia nel trailer del secondo film la vediamo decisamente viva e… arzilla.

Maggie Smith, lo ricordiamo, ha vinto l’Oscar nel 1970 come migliore attrice e nel 1979 come migliore attrice non protagonista, e poi quattro Emmy, cinque BAFTA, cinque SAG Award e un Tony. Ha lavorato a film indimenticabili come Camera con Vista, Gosford Park, Hook – Capitan Uncino, Un tè con Mussolini, entrando poi nell’immaginario collettivo come Minerva McGranitt nella saga di Harry Potter e come Lady Violet in Downton Abbey.