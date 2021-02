In attesa dell’uscita del ultimo documentario, presentato al Festival di Venezia, è arrivato online il nuovo spot pubblicitario di Luca Guadagnino per la stagione primavera-estate 2021 di Ferragamo.

Lo spot è tratto da un cortometraggio curato dal direttore creativo Paul Andrew e lanciato a fine gennaio per presentare la collezione. La campagna trae ispirazione dallo stile di Alfred Hichcock, questa la descrizione del corto:

Proprio il colore ha un ruolo fondamentale, come spiega Andrew su Vogue:

Amo Hitchcock per vari motivi, il suo modo di narrare, lo stile, la suspense… e adoro il modo in cui usava il colore nei suoi ultimi film. Hitchcock vedeva il potenziale del Technicolor per creare dei punti di attenzione visivi che possono essere allarmanti o allettanti. Questo si riflette nel lavoro di Luca, e la nostra collezione ha un ruolo in tutto questo: gli oggetti in Technicolor emergono sullo schermo come nella prima scena di Marnie. Il classicismo di metà secolo, poi, è conservatore ma anche molto espressivo – e attraverso i comportamenti dei personaggi Hitchcockiani può diventare trasgressivo. Un’esteticaalla quale mi sono ispirato pur tenendo bene a mente il pubblico internazionale del 2021.

Hitchcock è stato il primo maestro in grado di trasformare la suspense, la paura di qualcosa di orribile, in un’esperienza che il pubblico trovava deliziosa. Quando il mondo ci sembra fuori controllo, diventa più importante che mai avere un punto di vista e una prospettiva sani e positivi con cui guardarlo.