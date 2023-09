Dopo la presentazione al Giffoni Film Festival, dove è stato anche premiato, Il più bel secolo della mia vita arriva finalmente al cinema il 7 settembre.

Per l’occasione, abbiamo parlato del film con il regista Alessandro Bardani e con i due protagonisti Sergio Castellitto e Valerio Lundini. Potete vedere l’intervista di Gabriele Niola qui sopra!

Nel cast del film figurano anche Carla Signoris, Antonio Zavatteri, Elena Lander, Marzio El Moety e Betti Pedrazzi, con l’amichevole partecipazione di Sanda Milo. Un brano inedito di Brunori Sas fa parte della colonna sonora.

IL PIÙ BEL SECOLO DELLA MIA VITA: LA TRAMA

Un’assurda legge ancora in vigore in Italia impedisce a Giovanni, figlio non riconosciuto alla nascita, di sapere l’identità dei suoi genitori biologici prima del compimento del suo centesimo anno di età. Per riuscire ad attirare l’opinione pubblica, la sua unica speranza è ottenere la complicità di Gustavo, unico centenario non riconosciuto alla nascita in vita. Il solo che avrebbe il diritto di avvalersi di questa normativa ma che sembra non aver alcun interesse a farlo.

Il più bel secolo della mia vita racconta l’incontro tra un centenario proiettato nel futuro e un giovane ancorato al passato e del loro viaggio alla riscoperta delle proprie origini.

