Dopo una campagna promozionale basata sull’assenza di materiali, è finalmente in arrivo il prim trailer di Il ragazzo e l’airone di Hayao Miyazaki che sarà nelle sale italiane partire dal primo gennaio del 2024.

L’appuntamento è fissato a domani, ma intanto qui in alto trovate il video dell’annuncio.

Arrivato nelle sale giapponesi il 14 luglio, Il ragazzo e l’airone ha conquistato il botteghino fin dal primo fine settimana con 11,3 milioni di dollari e battendo i record precedenti dello Studio Ghibli. A poco più di un mese dall’uscita, ha incassato in patria oltre 45 milioni di dollari. Il film sbarcherà a settembre negli Stati Uniti, dove aprirà il Toronto Film Festival con il titolo internazionale The Boy and the Heron.

Quanto attendete il nuovo progetto di Hayao Miyazaki e il primo trailer di Il ragazzo e l’airone? Qual è il vostro film d’animazione preferito dello Studio Ghibli? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti!

Fonte