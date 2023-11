“Il 2003 ha visto la conclusione di una trilogia epica di film: una storia che abbiamo costruito nel corso di oltre sette anni. Celebriamo questi vent’anni: godetevi questa collezione di preziosi ricordi dai nostri giorni immersi nel vasto mondo della Terra-di-Mezzo”. Così il Weta Workshop dà ufficialmente il via ai festeggiamenti per i vent’anni de Il Signore degli Anelli – Il Ritorno del Re, terzo e ultimo film della trilogia di Peter Jackson che il 1 dicembre veniva presentato in anteprima mondiale al cinema Embassy Theatre di Wellington, in Nuova Zelanda, dove i tre film sono stati girati e realizzati. Sarebbe poi arrivato nei cinema americani il 17 dicembre 2003, e in Italia il 22 gennaio 2004.

Nel video, che dura ben 40 minuti, possiamo vedere decine e decine di immagini dietro le quinte del team del Weta Workshop al lavoro sul set del kolossal, che come noto è stato girato senza soluzione di continuità nell’arco di un anno e mezzo, con sessioni di riprese aggiuntive tra l’uscita di un film e l’altro. A dicembre del 2003 l’impegno della Weta non era ancora del tutto concluso: era infatti ancora in lavorazione l’edizione estesa del Ritorno del Re, che sarebbe uscita in home video l’anno successivo. Nel frattempo, all’inizio del 2004 il film di Peter Jackson avrebbe segnato una “clean sweep” agli Oscar, vincendo ben 11 statuette.

Vi ricordiamo che, come gli anni passati per gli altri film della saga, festeggeremo l’anniversario del Ritorno del Re a gennaio, con una proiezione ad Arcadia Cinema di Melzo, nella gigantesca Sala Energia.

Classifiche consigliate