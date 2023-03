Uscirà al cinema il 20 aprile Il sol dell’avvenire, il quattordicesimo film di Nanni Moretti con Nanni Moretti, Margherita Buy, Silvio Orlando, Barbora Bobulova, Mathieu Amalric, Jerzy Sthur, Zsolt Anger, Teco Celio e Valentina Romani.

Nell’attesa, è uscito oggi il trailer ufficiale, che potete vedere qui sopra.

Della trama non sappiamo ancora nulla di definitivo, ma già dal trailer possiamo intuire che è ambientato nella Roma contremporanea e che racconta le vicende di un regista intento a girare il suo nuovo film. Non manca, alla fine, un riferimento diretto a Netflix, con due fantomatici dirigenti che spiegano al regista che la sua sceneggiatura “è uno slow burner che non esplode”.

La sceneggiatura è di Moretti assieme a Valia Santella, Federica Pontremoli e Francesca Marciano.

Ecco qui sotto anche il poster:

