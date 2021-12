Il teaser di Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, lo speciale targato HBO Max

Come abbiamo scoperto il mese scorso, le star diedsi riuniranno per uno speciale televisivo previsto per il prossimo primo gennaio 2022, un’occasione per celebrare il ventennale della saga cinematografica nata dai libri di J.K, Rowling.

In Italia Harry Potter e la Pietra Filosofale usciva esattamente oggi nel 2001: a 20 anni da quello storico momento, è oggi online il teaser di Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts, andato in onda durante la seconda puntata di Hogwarts Tournament of Houses.

In aggiunta agli interpreti di Harry, Ron ed Hermione si prevedono gli interventi di Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Gary Oldman, Imelda Staunton, Tom Felton, James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis, Evanna Lynch e del regista de La pietra filosofale (e La camera dei segreti) Christopher Columbus.

La location di questa reunion sarà, ovviamente, l’iconico Warner Bros. Studio Tour London, il luogo migliore per celebrare la magia di questi amatissimi film creati agli Warner Bros. Studios Leavesden due decenni fa. Lo speciale andrà in onda, negli Stati Uniti, allo scattare della mezzanotte (ergo, in Italia, sarà mattina).