Verrà presentato in Concorso alla 79 esima edizione del Festival di Venezia L’immensità, il nuovo film di Emanuele Crialese con protagonista Penélope Cruz.

Scritto da Emanuele Crialese assieme a Francesca Manieri e Vittorio Moroni, il film uscirà nelle sale italiane il 15 settembre, e si mostra in una prima clip nella quale la Cruz balla nientemeno che Rumore di Raffaella Carrà. L’ambientazione, come spiega la trama, è infatti la Roma degli anni settanta:

Clara e Felice si sono appena trasferiti in un nuovo appartamento. Il loro matrimonio è finito: non si amano più, ma non riescono a lasciarsi. A tenerli uniti, soltanto i figli su cui Clara riversa tutto il suo desiderio di libertà.

Roma, anni 70: un mondo sospeso tra quartieri in costruzione e varietà ancora in bianco e nero, conquiste sociali e modelli di famiglia ormai superati.

Spiega Crialese:

L’immensità è il film che inseguo da sempre: è sempre stato “il mio prossimo film”, ma ogni volta lasciava il posto a un’altra storia, come se non mi sentissi mai abbastanza pronto, maturo, sicuro.

È un film sulla memoria che aveva bisogno di una distanza maggiore, di una consapevolezza diversa. Come tutti i miei lavori, in fondo è prima di tutto un film sulla famiglia: sull’innocenza dei figli, e sulla loro relazione con una madre che poteva prendere vita solo nell’incontro, artistico e umano, con Penélope Cruz, con la sua sensibilità e la sua straordinaria capacità di interazione con tre giovanissimi non attori che non avevano mai recitato prima. Luana, Patrizio e Maria Chiara sono rimasti bambini sempre e come tali sempre intensamente e immensamente veri.