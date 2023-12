Francesco Alò ci parla di Improvvisamente a Natale mi sposo, il film di Francesco Patierno con Diego Abatantuono, Carol Alt, Violante Placido, Nino Frassica, Elio, Michele Foresta e Primo Reggiani, al cinema dal 6 dicembre.

IMPROVVISAMENTE A NATALE MI SPOSO: LA TRAMA

Mancano pochi giorni a Natale e, come ogni anno, la famiglia di Lorenzo (Diego Abatantuono) converge verso il suo albergo per le vacanze natalizie. Lorenzo li ha avvisati che non possono mancare per niente al mondo, visto che ha un annuncio importante da fare: si sposerà! La notizia lascia tutti senza parole ma la più sconvolta è Alberta (Violante Placido), che non vuole proprio accettare la novità. Anzi, si convince che Serena (Carol Alt), la promessa sposa dal passato misterioso, sia una sorta di cacciatrice di dote. Da qui ha inizio una girandola di situazioni esilaranti, tra scoperte e inattese rivelazioni, che porteranno a piccoli e grandi colpi di scena.

