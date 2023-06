In occasione della presentazione di Indiana Jones 5 (Indiana Jones e il quadrante del destino) avvenuta al festival di Taormina, siamo stati invitati dalla Disney a prendere parte al junket virtuale della pellicola e il nostro Andrea Bedeschi ha potuto intervistare il protagonista assoluto Harrison Ford, ma anche Phoebe Waller-Bridge e Mads Mikkelsen.

Durante la chiacchierata con i talent si è discusso di svariati argomenti collegati alla lavorazione del kolossal. Inevitabilmente, considerati i quasi 50 anni fatti di amicizia e collaborazioni trascorsi insieme da Harrison Ford e Steven Spielberg, non si poteva non parlare di cosa abbia significato per la star lavorare al primo Indiana Jones in cui il leggendario regista si è “limitato” al ruolo di supervisore e guida dell’operato di James Mangold.

Con Mads Mikkelsen, Andrea Bedeschi ha affrontato anche il tema “Star Wars” chiedendo all’acclamato attore danese se, dopo aver interpretato Galen Erso in Rogue One – un personaggio se non propriamente buono, quantomeno deciso a fare ammenda dei propri errori, gradirebbe tornare a recitare nella saga nei panni di un vero e proprio villain per non lasciare tutto il divertimento a suo fratello Lars (che, dopo averlo doppiato nelle serie animate, sarà il grand‘ammiraglio Thrawn nella serie live action di Ahsoka).

Trovate il player con l’intervista a Harrison Ford e Phoebe Waller-Bridge nella parte superiore di questa pagina, qua sotto quello con Mads Mikkelsen.

Indiana Jones 5, la sinossi e i dati di produzione

Harrison Ford torna nel ruolo del leggendario eroe archeologo per l’attesissimo ultimo capitolo dell’iconico franchise, un’epica e travolgente avventura in giro per il mondo. Insieme a Harrison Ford, il cast del film include Phoebe Waller-Bridge (Fleabag), Antonio Banderas (Dolor y gloria), John Rhys-Davies (I predatori dell’arca perduta), Shaunette Renée Wilson (Black Panther), Thomas Kretschmann (Das Boot), Toby Jones (La Talpa), Boyd Holbrook (Logan – The Wolverine), Olivier Richters (Black Widow), Ethann Isidore (Mortale) e Mads Mikkelsen (Un altro giro).



Diretto da James Mangold (Le Mans ‘66 – La grande sfida, Logan – The Wolverine) e con una sceneggiatura scritta da Jez Butterworth & John-Henry Butterworth e David Koepp e James Mangold, basata sui personaggi creati da George Lucas e Philip Kaufman, il film è prodotto da Kathleen Kennedy, Frank Marshall e Simon Emanuel, mentre Steven Spielberg e George Lucas sono i produttori esecutivi. La colonna sonora è composta ancora una volta da John Williams, che ha firmato le musiche di ogni avventura di Indiana Jones a partire dall’originale I predatori dell’arca perduta nel 1981.

Vi ricordiamo che Indiana Jones 5 (Indiana Jones e il Quadrante del Destino) è nelle sale dello stivale dal 28 giugno. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

