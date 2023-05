Dopo la presentazione alla CinemaCon 2023, è online la prima clip tratta da Indiana Jones 5 (Il quadrante del destino), che arriverà in Italia a fine giugno.

Nel corso di una chiacchierata con Empire, come riportato da Collider, gli sceneggiatori Jez Butterworth e John-Henry Butterworth hanno parlato della necessità di mettere Indiana Jones sempre nelle situazioni più assurde. “La cosa più divertente era pensare a Harrison che faceva queste cose” ha spiegato Jez Butterworth. “Pensavamo: ‘In quale orrenda situazione vogliamo metterlo per scoprire come ne esce?’. [Harrison] lo fa meglio di chiunque altro, credo, nella storia del cinema“.

Hanno poi parlato dell’approccio molto “pratico” alla lavorazione: “È stata un’esperienza estremamente vecchia scuola. Carrelli, binari, lenti anamorfiche. Luci vecchia scuola, bellissimi set, viaggi per il mondo, acrobazie reali. Una sequenza alla volta. È stato bellissimo realizzare un film senza quegli incontri in cui ti dicono: ‘Costa troppo’. Con un film di Indy non succede“.

La data d’uscita di Indiana Jones 5 (Il quadrante del destino) è fissata per il 28 giugno in Italia. Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

