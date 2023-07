Indiana Jones ha toccato moltissimi luoghi durante le sue avventure. Per questo è stato diffuso in rete uno spot di Indiana Jones e il quadrante del destino in cui vengono ripercorse le tappe dell’archeologo più amato del cinema attraverso la consueta “mappa”.

Potete vedere il video nella parte superiore della pagina.

Nel cast d’Indiana Jones e il quadrante del destino troviamo Harrison Ford, Mads Mikkelsen, Thomas Kretschmann, Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas, Shaunette Renée Wilson e Boyd Holbrook.Trovate tutte le informazioni sul film nella nostra scheda.

FONTE: Disney

