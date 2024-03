In attesa di vederlo all’opera con lo spin-off di La casa, Sébastien Vaniček presenterà agli spettatori il film con cui si è fatto notare a Venezia e al Fantastic Fest, intitolato Infested (Vermines), di cui oggi è disponibile il primo trailer.

La pellicola, in cui gli abitanti di una palazzina di periferia devono imparare a lottare per la propria sopravvivenza a seguito di un’invasione di ragni velenosi, arriverà al cinema negli Stati Uniti il 26 aprile.

Nel cast troviamo Théo Christine (“Suprêmes”), Finnegan Oldfield (“Final Cut”), Jérôme Niel (“Smoking Causes Coughing”), Sofia Lesaffre (“Les Misérables”) e Lisa Nyarko, mentre Florent Bernard e Sébastien Vaniček hanno scritto la sceneggiatura.

Infested – La trama

Kaleb sta per compiere 30 anni e non è mai stato più solo. Sta discutendo con sua sorella per un’eredità e ha tagliato i ponti con il suo migliore amico. Affascinato dagli animali esotici, trova un ragno velenoso in un negozio e lo porta nel suo appartamento. In poco tempo il ragno scappa e si riproduce, trasformando tutto l’edificio in una terribile trappola di ragnatele. L’unico modo per Kaleb e i suoi amici è trovare una via d’uscita e fuggire.

