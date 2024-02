In rete è approdato un nuovo spot tv di Inside Out 2, l’atteso film d’animazione dei Pixar Animation Studios in arrivo la prossima estate e seguito del grande successo di Pete Docter, il quale ha ceduto il testimone alla regia Kelsey Mann.

Alla sceneggiatura di questo secondo film c’è Meg LeFauve, già co-sceneggiatrice del primo. L’uscita è prevista per il 14 giugno 2024, nove anni dopo il primo film. Potete vedere lo spot nella parte superiore della pagina.

Cosa ne pensate? Diteci la vostra nei commenti qua sotto!

