Inside Out 2

Gabriele Niola ha incontrato Pilar Fogliati (Ansia), Deva Cassel (Ennui), Marta Filippi (Invidia) e Federico Cesari (Imbarazzo), che danno voce alle nuove emozioni di Inside Out 2! Con loro ha parlato dei segreti del doppiaggio e di come hanno lavorato al film Pixar. Potete vedere il video qui sopra!

GUARDA – La video recensione

INSIDE OUT 2: LA TRAMA

Nel seguito di Inside Out, film vincitore del premio Oscar® nel 2015, Gioia, Tristezza, Rabbia, Paura e Disgusto, che a detta di tutti gestiscono da tempo un’attività di successo, non sanno come comportarsi quando arrivano Ansia, Invidia, Ennui e Imbarazzo.

Inside Out 2 è diretto da Kelsey Mann e prodotto da Mark Nielsen, mentre Pete Docter, Jonas Rivera e Dan Scanlon sono i produttori esecutivi. La sceneggiatura è firmata da Meg LeFauve e Dave Holstein, con un soggetto di Mann e LeFauve, mentre le musiche sono di Andrea Datzman.

Classifiche consigliate