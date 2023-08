In occasione dell’arrivo in digitale (negli Stati Uniti) di Insidious: La porta rossa, la Sony ha deciso di diffondere in rete una lunga clip tratta dal lungometraggio che, ricordiamo, è arrivato nelle nostre sale il 5 luglio.

Potete vedere il video nella parte superiore della pagina.

Insidious: La porta rossa, prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures, è arrivato nei cinema il 5 luglio.

Nel cast anche Sinclair Daniel e Hiam Abbass. Prodotto da Jason Blum, Oren Peli, James Wan e Leigh Whannell. La sceneggiatura è scritta da Scott Teems da una storia di Leigh Whannell, basata sui personaggi creati da Leigh Whannell.

FONTE: Sony

