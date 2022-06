Jack Black e Kyle Gass hanno voluto celebrare i The Who con il nuovo video dei Tenacious D, il loro gruppo musicale attivo fin dal 1993.

Nella parte superiore di questa pagina potete ammirare “The Who Medley”, il nuovo video dei Tenacious D di Jack Black e Kyle Gass.

I due membri del gruppo sono anche apparsi, lo ricordiamo, in una versione romanzata di loro stessi in Tenacious D e il destino del rock (Tenacious D in The Pick of Destiny) pellicola del 2006 diretta da Liam Lynch (anche regista di questo nuovo video) che racconta in chiave, ovviamente, comica la storia della band Tenacious D.

