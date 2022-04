La visita dia casa diè stata decisamente peculiare come svelato dall’attore che ha recitato per il regista in

Gyllenhaal ha raccontato a Jimmy Kimmel che all’inizio si è ritrovato spaesato:

Ci abbiamo messo un po’ per trovarci lì dentro, è una casa molto grande, è enorme ed è piena di roba di Transformers. Mi sono ritrovato Bumblebee davanti a un certo punto, lo giuro. Sono entrato e aveva un’auto gialla in salotto. È un po’ come arrivare a Jurassic Park, ci sono alberi, cascate…

Ha poi svelato di aver sempre voluto recitare in un film di Michael Bay:

Ho sempre avuto il sogno quando ero più giovane di recitare in un film di Michael Bay, ed è bello averlo realizzato. Mi sono ritrovato in una città in cui sono cresciuto, in cui ero un bambino che pensava alle macchine, agli inseguimenti e a cosesimili. Essere un attore di film d’azione lascia spazio al divertimento e all’assurdità.

