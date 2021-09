LEGGI ANCHE – Jake Gyllenhaal e Vanessa Kirby insieme nel survival thriller Suddenly

Netflix ha diffuso in rete il trailer italiano di, nuovo progetto diretto da Antoine Fuqua (Training Day, The Equalizer – Il vendicatore) con protagonista

Nel cast al fianco di Gyllenhaal troviamo anche Paul Dano, Ethan Hawke, Riley Keough, Peter Sarsgaard, Bill Burr, Da’Vine Joy Randolph, Beau Knapp, Edi Patterson e David Castañeda.

Il film sarà disponibile sulla piattaforma streaming dal 1° ottobre. Potete ammirare il trailer nella parte superiore della pagina.

Ecco la descrizione ufficiale del progetto:

The Guilty racconta gli eventi di una sola mattina a seguito di una chiamata al 911. Nel tentativo di salvare la persona al telefono in grave pericolo, l’operatore Joe Bayler (Gyllenhaal) si rende conto ben presto che nulla è come sembra e che l’unica via d’uscita è affrontare la realtà.

Recentemente abbiamo visto Gyllenhaal in Spider-Man: Far From Home ma anche in Animali Notturni, Velvet Buzzsaw, I fratelli Sisters, Wildlife, Stronger – Io sono più forte, Okja e in Life: Non oltrepassare il limite.

Cosa ne pensate di questo trailer di The Guilty con Jake Gyllenhaal? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

