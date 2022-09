No Time To Die

Gli effetti dell’acquisizione della Mgm da parte di Amazon cominciano ad avere delle “ripercussioni” sulla saga di James Bond e Prime Video.

La multinazionale ha difatti reso noto che tutti i film della saga di James Bond saranno disponibili in streaming su Prime Video a partire dal 5 ottobre (insieme al documentario The sound of 007).

La mossa, che trovate annunciata anche dal video promozionale nella parte superiore di questa pagina, fa parte delle celebrazioni per i sessant’anni del franchise. Amazon specifica però che i film dell’epopea cinematografica basata sul personaggio ideato da Ian Fleming saranno disponibili su Prime Video per un periodo di tempo limitato nella maggior parte dei mercati in cui la piattaforma streaming è disponibile (vengono espressamente citati gli USA, il Regno Unito, l’Australia, l’India, l’Italia, il Giappone, il Messico e l’America Latina con esclusione del Brasile, la Spagna e il Sud Est Asiatico). La Germania, il Brasile e l’Africa subsahariana dovranno invece fare a meno di No Time to Die, l’ultimo film di 007 arrivato nei cinema.

Come accennavamo qualche riga più sù, ci saranno anche un paio di bonus. Uno è il già citato documentario “The Sound of 007” diretto per Prime Video e Mgm dal nominato ai BAFTA Mat Whitecross. La produzione spazierà attraverso 60 anni di canzoni e musiche realizzate per i film di James Bond, da Agente 007 – Licenza di uccidere (Dr. No), il primo lungometraggio del franchise uscito nel 1962), fino a No Time to Die, l’ultima volta di Daniel Craig come Spia al servizio segreto di Sua Maestà.

Il 4 ottobre, Amazon effettuerà anche il live streaming del concerto “The Sound of 007: LIVE from the Royal Albert Hall”.

Cosa ne pensate dell’arrivo dei film di James Bond in streaming su Amazon Prime Video? Se siete iscritti a BadTaste+ potete dire la vostra nello spazio dei commenti qua sotto!

FONTE: The Wrap