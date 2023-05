Dopo quasi dieci anni al lavoro per i Marvel Studios per la Trilogia dei Guardiani della Galassia, James Gunn si appresta a proseguire la sua avventura in ambito cinefumettistico presso la Warner Bros. Insieme a Peter Safran è stato difatti messo a capo dei DC Studios, la neonata divisione della major che si concentrerà sugli adattamenti cinematografici e televisivi delle varie proprietà intellettuali della DC Comics. Il primo progetto a vedere la luce sarà Superman: Legacy, pellicola dedicata al leggendario supereroe di Krypton che verrà diretta proprio da James Gunn sulla base di una sua sceneggiatura.

Intanto però continuano ad arrivare online i contenuti che le varie testate hanno potuto confezionare durante gli impegni stampa del regista per la promozione di Guardiani della Galassia 3. In un video diffuso da GQ, James Gunn elenca ad esempio i suoi cinque cinecomic preferiti. Dalla posizione cinque alla prima sono: Deadpool, Oldboy, A History of Violence, Superman: The Movie e Spider-Man: Into the Spider-Verse.

James Gunn motiva la prima posizione spiegando che, oltre a essere il primo cinecomic ad alto budget focalizzato sul multiverso, ha davvero posto le basi di partenza su quello che sarebbe arrivato poi.

Funziona dall’inizio alla fine e non ha un momento non riuscito. L’azione è straordinaria, le emozioni pure, le performance vocali sono fantastiche. È ben diretto, ben scritto e non penso ci sia un film di supereroi migliore di questo.

Di Oldboy spiega poi, ad esempio, che ha aperto le danze di una nuova era del cinema coreano specificando poi di amare i suoi passaggi action, come la ben nota scena d’azione nel corridoio che è stata poi omaggiata spesso e volentieri in svariati film, compreso Guardiani della Galassia 3, negli anni a seguire.

