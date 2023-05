E se Jason Momoa decidesse di vestire i panni di Batman per un solo giorno? Questo è quello che accade nello spot targato Yas Island, in cui vediamo la star di Aquaman come un bizzarro Cavaliere Oscuro.

Anche se, nonostante tutto, le persone continuano a identificarlo come sovrano di Atlantide. Potete vedere lo spot nella parte superiore della pagina.

Attualmente Momoa è nelle sale nei panni del villain di Fast X.

Cosa ne pensate? Diteci come sempre la vostra nei commenti qua sotto!

FONTE: Yas Island Abu Dhabi

