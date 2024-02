Bleecker Street ha diffuso il primo trailer vietato ai minori di Sasquatch Sunset, il nuovo film diretto da David & Nathan Zellner, con Riley Keough, Jesse Eisenberg, Nathan Zellner e Christophe Zajac-Denek.

Presentato al Sundance, il film arriverà in alcuni cinema negli Stati Uniti il 12 aprile e poi in tutta la nazione il 19 aprile. Al momento si attendono aggiornamenti sulla distribuzione italiana.

Sasquatch Sunset – La trama

Nelle foreste nebbiose del nord America, una famiglia di Sasquatch — probabilmente gli ultimi della loro specie — si imbarca in un viaggio surreale, epico, esilarante e poi commovente nel corso di un anno. Questi giganti arruffati e nobili lottano per la sopravvivenza mentre si ritrovano in rotta di collisione con il mondo attorno a loro in costante cambiamento. Con Riley Keough e Jesse Eisenberg, i registi acclamati David e Nathan Zellner (Kumiko, the Treasure Hunter) vi mostrano la più grande storia di Bigfoot mai raccontata.

