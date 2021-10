Nel corso dell’ultima puntata di Last Week Tonight with John Oliver intitolata “Disinformazione”, il conduttore ha lanciato una frecciatina all’Universo Marvel.

Nel passaggio che trovate a circa 14 minuti del video qui in alto, Oliver ironizza sulla “sostanza” del più popolare universo cinematografico di supereroi:

Bastano solo etichette superficiali e scelte di stile per convincere la gente che qualcosa senza sostanza sia in realtà significativa e bella. O come preferiscono dire in America, l’Universo Cinematografico Marvel.

Dopo la reazione del pubblico, il conduttore ha così urlato: “Crescete!”.

Restando in tema, ricordiamo che il prossimo capitolo dell’UCM sarà Eternals, dal 3 novembre al cinema.

Nei fumetti, gli Eterni sono stati creati milioni di anni fa tramite esperimenti dei Celestiali. Gli Eterni terrestri fisicamente sembrano come noi, ma hanno abilità straordinarie come super forza, capacità di volare, teletrasporto, controllo della mente e così via. Hanno vissuto in città spaziali e hanno difeso la Terra da varie minacce. Nella storia hanno ispirato antiche divinità come gli dei romani, greci e norreni. Il film si concentrerà principalmente su una manciata di loro.

Scritto da Matthew e Ryan Firpo, Gli Eterni è diretto da Chloe Zhao e vede nel cast Angelina Jolie (Thena), Richard Madden (Icarus), Gemma Chan (Sersi), Salma Hayek (Ajax), Kumail Nanjani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phastos), Lia McHugh (Sprite), Don Lee (Gilgamesh).