John Williams alla Scala di Milano ha eseguito in anteprima un brano di Indiana Jones 5. Foto e video della serata

Dopo le prove generali di domenica, lunedì sera John Williams ha debuttato al Teatro alla Scala di Milano con un concerto composto da brani tratti da alcune delle più note colonne sonore da lui composte.

Una serata emozionante i cui biglietti erano andati tutti esauriti, a ottobre, in pochi minuti. Un teatro gremito ha accolto con calore e affetto Williams, che a quasi 91 anni ha diretto la Filarmonica della Scala per la prima volta nella sua lunghissima carriera. Ha anche introdotto alcuni dei brani più famosi e amati raccontando dei brevi e divertenti aneddoti, che abbiamo raccolto in un video qui sopra. Il compositore ha spiegato, per esempio, di aver scritto Princess Leia’s Theme come tema d’amore, pensando che Una nuova speranza fosse un film autoconclusivo, e di essere rimasto decisamente colpito quando George Lucas gli rivelò che nel sequel avremmo scoperto che Luke e Leia sono fratelli. Ha anche scherzato sul fatto che, finalmente, avrebbe eseguito le sue musiche senza bisogno di uno schermo sullo sfondo. inoltre, introducendo lo splendido brano finale di E.T. – l’extraterrestre, ha raccontato di aver parlato con un astronauta a Washington DC che gli ha svelato la folle velocità a cui sarebbe dovuta andare la bicicletta del protagonista per decollare.

Nel concerto è stato anche eseguito Helena’s Theme, un brano della colonna sonora di Indiana Jones 5 che Williams aveva fatto debuttare a settembre all’Hollywood Bowl di Los Angeles. Come si legge nel libretto della serata, “le atmosfere romantiche evocate nel pezzo sono quelle delle eroine dei film della Hollywood classica, confermando ancora una volta la capacità di Williams di recuperare e rinnovare quello stile passato. Il tema viene presentato in maniera delicata dai legni e dagli archi, ma non è caratterizzato dal marcato sentimentalismo di altri ‘love themes’ ma da una certa ambiguità, in linea con i personaggi fuori dagli schemi tipicamente interpretati da Phoebe Waller-Bridge, Helena nel film”.

Ecco alcune foto della serata che abbiamo scattato: