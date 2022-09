Johnny Depp vs Amber Heard: ecco il trailer del film sul processo in arrivo sul servizio streaming gratuito Tubi

La causa per diffamazione tra Johnny Depp e Amber Heard in Virginia è diventata un film intitolato Hot Take: The Depp/Heard Trial, che come già annunciato qualche giorno fa debutterà sul servizio streaming gratuito negli Stati Uniti, Tubi.

È oggi disponibile, grazie a EW, il trailer del film con protagonisti Mark Hapka (“Parallels,” “Days of Our Lives”) nei panni di Depp e Megan Davis (“Alone in the Dark”) in quelli di Heard.

Accanto a loro ci sono Melissa Marty (“Station 19”) nei panni dell’avvocata dell’attore Camille Vasquez e Mary Carrig (“Law & Order True Crime”) in quelli di Elaine Bredehoft, rappresentante legale dell’attrice.

Realizzato in pochissimi mesi (il verdetto è arrivato lo scorso giugno), il film sarà disponibile a partire da venerdì 30 settembre ed è stato prodotto da Tubi e MarVista Entertainment (di proprietà di Fox Entertainment) per “catturare una versione tempestiva di una storia che è diventata parte della cultura popolare, dipingendo un racconto unico di ciò a cui milioni di persone hanno assistito e letto sui titoli di giornale nel corso dell’estate”.

Il film è stato scritto da Guy Nicolucci (“The Daily Show”) e diretto da Sara Lohman (“Secrets in the Woods”).