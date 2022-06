, il nuovo film scritto e diretto daè in arrivo questa estate al cinema, il 21 luglio nello specifico nelle sale italiane e il 22 in quelle statunitensi. La macchina promozionale della Universal è comincia dunque a entrare in piena attività.

Nella parte superiore di questa pagina potete, ad esempio, ammirare una featurette in lingua originale in cui è lo stesso Jordan Peele ad accompagnarci sul set della sua nuova opera, Nope.

Cosa ne pensate e quanto attendere Nope di Jordan Peele? L’uscita statunitense è fissata, come vi abbiamo detto qualche riga più sù, al 22 luglio quella italiana al 21 dello stesso mese. Jordan Peele ha girato Nope impiegando la pellicola Kodak e usando anche il formato 65 mm in IMAX.

Alla direzione della fotografia troviamo Hoyte van Hoytema (Interstellar, Dunkirk, Tenet, Oppenheimer). Nel cast: Daniel Kaluuya, Keke Palmer e Steven Yeun.

