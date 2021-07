Francesco Alò recensisce, il film di Jaume Collet-Serra con Emily Blunt, Dwayne Johnson e Jesse Plemons in arrivo nelle sale il 28 luglio e in streaming su Disney+ il 30 luglio.

In Jungle Cruise Dwayne Johnson veste i panni di Frank Wolff, capitano di un battello fluviale, mentre Emily Blunt è la dottoressa Lily Houghton, una determinata esploratrice in una missione di ricerca. Il cast del film comprende anche Edgar Ramirez e Jack Whitehall, con Jesse Plemons e Paul Giamatti.

Siamo agli inizi del XX secolo. Da Londra, in Inghilterra, Lily parte per la foresta amazzonica e recluta Frank per guidarla lungo il corso del fiume con La Quila, la sua barca diroccata ma affascinante. Lily è determinata a scoprire un antico albero con straordinarie capacità curative, in grado di cambiare il futuro della medicina. Durante questa epica ricerca, l’improbabile duo incontra innumerevoli pericoli e forze soprannaturali, nascosti nell’ingann...