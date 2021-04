Il 10 giugno aprirà i battenti agli Universal Studios di Orlando, una nuova attrazione ispirata all’universo di Jurassic World.

Per annunciare la data di apertura il canale You Tube degli Universal Studios ha deciso di diffondere in rete un breve ma interessante spot dell’attrazione che potete vedere nella parte superiore della pagina.

A seguire la descrizione ufficiale:

Mettete piede a Jurassic Park e restate a bocca aperta colmi di meraviglia in una terra trasformata dalla scienza dopo 65 milioni di anni. Non fatevi ingannare dalla bellezza dell’isola perché il pericolo è dietro l’angolo. Solo qui potete vivere il brivido di incontrare faccia a faccia creature giganti del passato della Terra o immergervi nella giungla per una spedizione in compagnia di dinosauri. I più coraggiosi potranno entrare a contatto con uno di questi predatori mortali e provare una scarica di adrenalina mentre sfrecciano nella giungla in compagnia dei velociraptor di Jurassic World VelociCoaster, la nuova specie delle montagne russe in arrivo in estate 2021.