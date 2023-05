Two Keanu Reeves is megli che uan e così eccoci qua a segnalare due video aventi, come protagonista, l’amatissima star di Matrix e John Wick.

Nel primo, che trovate nella parte superiore di questa pagina, possiamo vedere l’attore intento a esibirsi dal vivo, per la prima volta in più di venti anni, con la band Dogstar che aveva formato, nel 1991, insieme a Robert Mailhouse.

Qua sotto trovate invece lo spot che celebra i 100 anni di storia del Whisky della Suntory in cui vediamo – all’inizio e alla fine del filmato – proprio Keanu Reeves. Nei vari inserti di repertorio presenti nel promo noterete anche delle immagini di Lost in Translation di Sofia Coppola. E non a caso: il video è realizzato proprio dalla figlia di Francis Ford Coppola.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Classifiche consigliate