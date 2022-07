Kevin Hart crede che Dwayne Johnson volesse ucciderlo durante la Tortilla Challenge

La coppia di amici e colleghi Dwayne Johnson e Kevin Hart torneranno presto sul grande schermo in vesti di doppiatori per DC League of Super-Pets, il film d’animazione scritto da John Whittington e Jared Stern in arrivo nelle nostre sale a settembre.

E propio Hart in una recente intervista durante lo show di Jimmy Fallon ha rivelato un peculiare pensiero. L’attore ha dichiarato di essere convinto che Dwayne Johnson volesse ucciderlo durante la Tortilla Challenge per un video su TikTok per la promozione del film animato.

“Penso che volesse uccidermi. A volte penso che voglia farmi del male” ha dichiarato l’attore durante lo show.

Potete vedere il video dell’intervista nella parte superiore della pagina.

La trama del film:

In "DC League of Super-Pets", gli insperabili migliori amici Krypto il Super Cane e Superman condividono gli stessi superpoteri e combattono fianco a fianco il crimine nella città di Metropolis. Quando Superman e il resto della Justice League vengono rapiti, Krypto deve convincere un improvvisato gruppo di animali domestici composto da Asso il segugio, MP la panciuta maialina, Merton la tartaruga e Chip lo scoiattolo, a gestire i loro poteri appena scoperti ed aiutarlo a salvare i supereroi.

FONTE: The Tonight Show Starring Jimmy Fallon