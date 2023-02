Kill me if you can, la video recensione

Kill me if you can è il nuovo documentario di Alex Infascelli (Mi chiamo Francesco Totti) al cinema il 27-28 febbraio e il 1 marzo.

KILL ME IF YOU CAN: LA TRAMA

Il 31 ottobre del 1969 le trasmissioni televisive di tutta l’America vengono interrotte da un annuncio: un uomo armato fino ai denti ha preso il controllo di un jet della TWA in partenza da Los Angeles e diretto a San Francisco, destinazione finale: Roma. Inizia così il più lungo dirottamento nella storia dell’aviazione.